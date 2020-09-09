Политика Послы Евросоюза утвердили продление санкций против РФ

2020-09-09 15:46 192

Послы Европейского союза утвердили продление санкций против России из-за аннексии Крыма. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

В санкционном списке находятся 175 человек и 44 организации. Им запрещают выдачу виз и замораживают их активы в ЕС.

Также в ближайшее время в санкционный список будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций за строительство Керченского моста.

Санкции продлены на шесть месяцев.

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