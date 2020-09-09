Коронавирус Еврокомиссия договорилась о закупке 200 млн доз вакцины против COVID-19

2020-09-09 19:00 324

 

Европейская комиссия предварительно договорилась с компанией BioNTech-Pfizer о закупке будущей вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Европейскую правду.

Немецкая компания BioNTech разрабатывает вакцину против COVID-19 совместно с американской компанией Pfizer. Препарат разрабатывается на основе технологии РНК (RNA).

Ожидаемое соглашение с разработчиком вакцины против коронавирусной инфекции предусматривает приобретение от имени стран Европейского союза 200 миллионов доз препарата. В случае, если вакцина докажет свою безопасность и эффективность, возможна дальнейшая закупка еще 100 миллионов доз.

BioNTech-Pfizer – это уже шестой разработчик вакцины, с которым Еврокомиссия предварительно договорились о закупке лекарства. Ранее переговоры о поставках вакцины завершили с компаниями Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna. Кроме того, Еврокомиссия уже подписала соглашение с компанией AstraZeneca.

Напомним, компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Испытания вакцины AZD1222 были остановлены в связи с возможной опасной побочной реакцией у одного из пациентов. Представители компании AstraZeneca заявили, что необъяснимая реакция у испытуемого может быть не связана с вакциной против коронавируса. Однако процедура тестирования требует приостановки испытаний при обнаружении необъяснимых побочных реакций.

Вакцина AZD1222 создана на базе обезвреженного аденовируса, вызывающего обычную простуду, в который добавлен ген одного из белков SARS-CoV-2.

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