Политика фото Российские военные перекрыли реку в Белогорском районе, качают воду в Симферополь

2020-09-09 20:00 327

 

Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.

Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На месте проведения работ военные разбили палаточный городок, задействовано много техники.

Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы.

Река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы, насыпанной военными, осталась без воды.

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