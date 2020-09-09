Коронавирус Кабмин поручил создать медпункты на админгранице между Крымом и Херсонщиной

2020-09-09 20:30 246

 

Кабинет министров Украины поручил Министерству реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обустроить контрольные пункты въезда/выезда на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

В частности, министерство должно обеспечить на КПВВ работу медицинских пунктов.

«Главными задачами является обустройство контрольных пунктов въезда/выезда путем усовершенствования необходимой инфраструктуры и создание сервисных логистических центров для граждан Украины, а также обеспечение работы медицинских пунктов на КПВВ», – говорится в сообщении.

Также, по данным правительства, министерство должно разработать и утвердить концепцию стратегии информационной интеграции Украины и информационной защиты суверенитета.

С полуночи 28 августа украинские пункты пропуска на админгранице между Крымом и Херсонщиной работают в обычном режиме.

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