Коронавирус Стало известно, когда школьников отправят на каникулы

2020-09-09 21:00 321

Школьников и студентов в Украине в текущем году будут отправлять на каникулы каждый квартал. Об этом сообщили в Министерстве образования.

В Минобразования подчеркнули, что продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней.

Также указано, что в соответствии с Законом Украины об образовании, каждое учебное заведение может формировать дату каникул самостоятельно.

Согласно графику, первый семестр будет длиться с 1 сентября по 24 декабря 2020 года. Второй семестр - с 11 января по 28 мая 2021 года.

При этом в Минобразования озвучили рекомендованные даты каникул:

- осенние каникулы: 26 октября - 1 ноября.

- зимние каникулы: 25 декабря - 10 января.

- весенние каникулы: 22 - 28 марта.

- летние каникулы: 1 июня - 31 августа.

Кроме того сообщается, что школьников могут отправить на внеплановые каникулы из-за местных выборов, который пройдут 25 октября. Такие меры будут принято, поскольку достаточно часто в учебных заведениях обустраивают избирательные участки и комиссии.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире