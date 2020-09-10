Алексей Навальный пришел в сознание и вспомнил все, что происходило в самолете

Как сообщает Der Spiegel, оппозиционер Алексей Навальный пришел в сознание и может говорить. Также он помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.
"Согласно информации Bellingcat и Der Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности потери сознания на борту самолета. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением", - говорится в сообщении.
Если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей.
В связи с угрозой нового нападения, полиция Берлина значительно усилила охрану Навального в клинике Charite.
"Управление государственной уголовной полиции Берлина ужесточило меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Это дает понять, что полиция в Берлине хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства", - сообщает издание.
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