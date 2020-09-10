Экономика Курс доллара и евро в четверг: почему возможны скачки котировок

2020-09-10 20:00 267

10 сентября на валютном рынке пройдет с максимальными объемами операций на этой неделе.

Межбанк останется полностью зависимым от действий крупных игроков, а противостояние их курсовых интересов и выходы на торги с основными объемами операций - и будут формировать тренд в течение сессии. Рост статистики будет связан с приближением окончания недели и традиционным для завтрашней пятницы снижением деловой активности перед выходными. Компаниям не интересно «зависать» с частью расчетов на субботу и воскресенье и они постараются в четверг закрыть свои основные валютные и гривневые проплаты контрагентам. Поэтому «Минфин» прогнозирует на сегодня объем операций на торгах в пределах до $ 230 млн при совершении до 530 - 580 сделок.

Психологически против гривны сыграет продолжение постепенного роста валютных котировок, что по прежнему провоцирует продавцов не торопиться с основными продажами, а выходить на торги лишь в момент наиболее высоких ценников или только в случае острой нехватки гривны для текущих производственных операций. На фоне сдержанного предложения покупатели либо вынуждены “играть в войну нервов “ и выжидать моментов, когда продавцы все же пойдут им на уступки в части курса, либо соглашаться с растущими запросами продавцов, что приводит к общему тренду на дальнейшее подорожание валюты.

Спекулянты постараются в четверг максимально покачать курс в моменты выхода на торги крупных игроков, а также дополнительно заработать и на евро. Дело в том, что сегодня чиновники ЕЦБ планируют обсудить вопрос своей дальнейшей финансовой политики, так как стремительное укрепление евро к уровням до 1,20 доллара уже начинает «бить» по экономикам и так не оправившихся от последствий коронавируса европейских стран.

Результаты этого совещания и заявления чиновников ЕЦБ в любом случае приведут к коррекции стратегий мировых игроков и спровоцируют валютные ралли по паре евро/доллар. А это, в свою очередь - активизирует скачки курса евро относительно гривны, чем и будут пользоваться спекулянты.

В целом сессия четверга пройдет в два этапа - очень активная первая половина дня с выходом всех основных местных игроков и нерезидентов и относительное затишье по именно клиентским сделкам во второй половине сессии. Зато за счет реакции международных рынков на совещание ЕЦБ - сегодня после обеда и завтра у спекулянтов будет возможность активно поработать по паре евро/доллар на международных площадках и по паре евро/гривна на нашем межбанке.

Экспортеры постараются продолжить игру «на повышение» курсов доллара и евро в течение дня. Мы ожидаем очередных выходов нерезидентов через СИТИбанк с покупкой валюты и ее продажи им Укргазбанком.

Мы прогнозируем, что Нацбанк появится на рынке только в случае ситуативного роста предложения и будет выкупать доллар не ниже уровней 27,70-27,80 гривен, что и поддержит котировки этой валюты даже при избытке предложения.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. А спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 15-20 копеек и по евро - до 20- 25 копеек.

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