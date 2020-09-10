Экономика Курс доллара и евро в четверг: почему возможны скачки котировок

2020-09-10 20:00 267

 

10 сентября на валютном рынке пройдет с максимальными объемами операций на этой неделе.

Межбанк останется полностью зависимым от действий крупных игроков, а противостояние их курсовых интересов и выходы на торги с основными объемами операций - и будут формировать тренд в течение сессии. Рост статистики будет связан с приближением окончания недели и традиционным для завтрашней пятницы снижением деловой активности перед выходными. Компаниям не интересно «зависать» с частью расчетов на субботу и воскресенье и они постараются в четверг закрыть свои основные валютные и гривневые проплаты контрагентам. Поэтому «Минфин» прогнозирует на сегодня объем операций на торгах в пределах до $ 230 млн при совершении до 530 - 580 сделок.

Психологически против гривны сыграет продолжение постепенного роста валютных котировок, что по прежнему провоцирует продавцов не торопиться с основными продажами, а выходить на торги лишь в момент наиболее высоких ценников или только в случае острой нехватки гривны для текущих производственных операций. На фоне сдержанного предложения покупатели либо вынуждены “играть в войну нервов “ и выжидать моментов, когда продавцы все же пойдут им на уступки в части курса, либо соглашаться с растущими запросами продавцов, что приводит к общему тренду на дальнейшее подорожание валюты.

Спекулянты постараются в четверг максимально покачать курс в моменты выхода на торги крупных игроков, а также дополнительно заработать и на евро. Дело в том, что сегодня чиновники ЕЦБ планируют обсудить вопрос своей дальнейшей финансовой политики, так как стремительное укрепление евро к уровням до 1,20 доллара уже начинает «бить» по экономикам и так не оправившихся от последствий коронавируса европейских стран.

Результаты этого совещания и заявления чиновников ЕЦБ в любом случае приведут к коррекции стратегий мировых игроков и спровоцируют валютные ралли по паре евро/доллар. А это, в свою очередь - активизирует скачки курса евро относительно гривны, чем и будут пользоваться спекулянты.

В целом сессия четверга пройдет в два этапа - очень активная первая половина дня с выходом всех основных местных игроков и нерезидентов и относительное затишье по именно клиентским сделкам во второй половине сессии. Зато за счет реакции международных рынков на совещание ЕЦБ - сегодня после обеда и завтра у спекулянтов будет возможность активно поработать по паре евро/доллар на международных площадках и по паре евро/гривна на нашем межбанке.

Экспортеры постараются продолжить игру «на повышение» курсов доллара и евро в течение дня. Мы ожидаем очередных выходов нерезидентов через СИТИбанк с покупкой валюты и ее продажи им Укргазбанком.

Мы прогнозируем, что Нацбанк появится на рынке только в случае ситуативного роста предложения и будет выкупать доллар не ниже уровней 27,70-27,80 гривен, что и поддержит котировки этой валюты даже при избытке предложения.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. А спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 15-20 копеек и по евро - до 20- 25 копеек.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке

2020-09-08 19:30 735

НБУ на 8 сентября повысил официальный курс доллара

2020-09-07 18:30 1356

Шмыгаль сообщил, каким в Украине будет курс гривни до конца года

2020-09-05 15:00 2409

В Украине доллар опять дорожает: курс в обменниках

2020-09-02 17:30 2091

Еще новости в разделе "Экономика"

Курс доллара и евро в четверг: почему возможны скачки котировок

2020-09-10 20:00 267

В Германии заявили,что отравление Навального - это вызов для Евросоюза

2020-09-08 13:44 1083

НБУ на 8 сентября повысил официальный курс доллара

2020-09-07 18:30 1356

Шмыгаль сообщил, каким в Украине будет курс гривни до конца года

2020-09-05 15:00 2409
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Курс доллара и евро в четверг: почему возможны скачки котировок 2020-09-10 20:00 267
В Германии заявили,что отравление Навального - это вызов для Евросоюза 2020-09-08 13:44 1083
НБУ на 8 сентября повысил официальный курс доллара 2020-09-07 18:30 1356
Шмыгаль сообщил, каким в Украине будет курс гривни до конца года 2020-09-05 15:00 2409

Лента

22:00 ЕС официально продлил санкции против России: на очереди Крымский мост
21:30 Зеленский провел разговор с Меркель: детали
21:00 Кулеба: Украина не позволит властям Беларуси использовать себя для провокаций
20:30 Переход на электронные трудовые книжки: кому придется побегать за справками
20:00 Курс доллара и евро в четверг: почему возможны скачки котировок
19:30 Найден вирус, блокирующий грипп H1N1
видео 19:00 В Умани хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана
18:30 Шмыгаль рассыпался в обещаниях: пенсионеры будут в восторге
18:10 Скандал в эфире: Пальчевский поругался с журналистами BBC
18:00 В ОБСЕ бьют тревогу: боевики «ДНР» подтянули Грады к линии отвода