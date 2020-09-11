Политика Белорусские пограничники устроили обыск машины посла Украины Игоря Кизима

2020-09-11 11:42 357

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что во время его возвращения в Минск на прошлой неделе его автомобиль подвергся обыску белорусских пограничников. Об этом Кизим рассказал в интервью TYT.BY.

"В прошлые выходные я пересек украинско-белорусскую границу и приступил к исполнению своих функций. Надо сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений. При этом руководителем пограничного пункта не были даны никакие объяснения", - отметил Кизим.

Что именно пытались найти в багажнике его машины белорусские пограничники в пункте пропуска "Новая Гута", дипломат не смог объяснить, но не исключил, что могли искать оружие, или "снаряженного боевика".

Этот инцидент сам дипломат оценивает как плохой сигнал для двухсторонних отношений Украины и Беларуси. Он отметил, что данный обыск был сделан в свете антиукраинской риторики, которая сейчас звучит в Беларуси.

Посол напомнил, что недавно, например, белорусский министр обороны обвинял Украину в "подогреве деструктивных сил" для смены власти в Беларуси, а глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о каких-то "украинских боевиках".

Напомним, 17 августа Украина впервые отозвала посла из Беларуси. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о решении вызвать Игоря Кизима на консультации в Киев. А 28 августа стало известно, что Украина приостановила все контакты с Беларусью. 8 сентября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск, но отношения все еще посталены на паузу.

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