Политика Белорусские пограничники устроили обыск машины посла Украины Игоря Кизима

2020-09-11 11:42 357

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что во время его возвращения в Минск на прошлой неделе его автомобиль подвергся обыску белорусских пограничников. Об этом Кизим рассказал в интервью TYT.BY.

"В прошлые выходные я пересек украинско-белорусскую границу и приступил к исполнению своих функций. Надо сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений. При этом руководителем пограничного пункта не были даны никакие объяснения", - отметил Кизим.

Что именно пытались найти в багажнике его машины белорусские пограничники в пункте пропуска "Новая Гута", дипломат не смог объяснить, но не исключил, что могли искать оружие, или "снаряженного боевика".

Этот инцидент сам дипломат оценивает как плохой сигнал для двухсторонних отношений Украины и Беларуси. Он отметил, что данный обыск был сделан в свете антиукраинской риторики, которая сейчас звучит в Беларуси.

Посол напомнил, что недавно, например, белорусский министр обороны обвинял Украину в "подогреве деструктивных сил" для смены власти в Беларуси, а глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о каких-то "украинских боевиках".

Напомним, 17 августа Украина впервые отозвала посла из Беларуси. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о решении вызвать Игоря Кизима на консультации в Киев. А 28 августа стало известно, что Украина приостановила все контакты с Беларусью. 8 сентября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск, но отношения все еще посталены на паузу.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине новый антирекорд COVID-19: число зараженных за сутки превысило три тысячи

2020-09-11 13:12 273

Хакеры взломали сайт и переименовали академию МВД Беларуси

2020-09-11 09:38 831

Кулеба: Украина не позволит властям Беларуси использовать себя для провокаций

2020-09-10 21:00 630

Налоговым должникам могут запретить выезд из Украины

2020-09-10 17:30 585

Еще новости в разделе "Политика"

Германия впервые признала, что отравление Навального может поставить крест на Nord Stream-2

2020-09-11 16:30 87

Зеленский уволил и назначил новых послов в Израиле, Корее и Казахстане

2020-09-11 14:47 189

Белорусские пограничники устроили обыск машины посла Украины Игоря Кизима

2020-09-11 11:42 357

Госсекретарь США Майк Помпео сделал жесткое заявление по отравлению Навального

2020-09-11 08:27 405
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Германия впервые признала, что отравление Навального может поставить крест на Nord Stream-2 2020-09-11 16:30 87
Зеленский уволил и назначил новых послов в Израиле, Корее и Казахстане 2020-09-11 14:47 189
Белорусские пограничники устроили обыск машины посла Украины Игоря Кизима 2020-09-11 11:42 357
Госсекретарь США Майк Помпео сделал жесткое заявление по отравлению Навального 2020-09-11 08:27 405

Лента

16:30 Германия впервые признала, что отравление Навального может поставить крест на Nord Stream-2
документ 15:28 Плагиат в научных работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета подтвердился
14:47 Зеленский уволил и назначил новых послов в Израиле, Корее и Казахстане
14:15 Карантин в Израиле: на 14 дней вводят полную остановку экономической деятельности
13:46 Киев вошел в "оранжевую зону": какие ограничения и запреты вводятся с понедельника
фото + видео 13:37 Націоналісти завітали в офіс до міністра Ткаченка
13:12 В Украине новый антирекорд COVID-19: число зараженных за сутки превысило три тысячи
12:44 Сепаратисты мощно обстреляли местность, где была запланирована инспекция ОБСЕ
12:16 В Германии считают, что не стоит устраивать принудительную вакцинацию от коронавируса
11:42 Белорусские пограничники устроили обыск машины посла Украины Игоря Кизима