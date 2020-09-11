Политика В МВФ дали понять, что следующий транш кредита Киеву придется еще заработать

2020-09-11 17:32 306

Представитель МВФ Джерри Райс отказывается называть дату визита миссии в Киев для предоставления второго транша в рамках 18-месячной программы кредитования Stand-By. Об этом стало известно из выступления Райса во время брифинга в Вашингтоне, сообщает "РБК-Украина".

"Назвать дату прибытия миссии по ее первому просмотру я пока не могу. Сейчас идут переговоры между Украиной и МВФ", - заявил Райс.

Но он акцентировал внимание на главном ключе к структурным реформам, быстрого роста экономики и условии программы кредитования МВФ: это поддержка независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, панее ожидалось, что в ближайшее время НБУ ожидает прибытие миссии Международного валютного фонда в Киев, а также рассчитывает получить транш от МВФ до конца текущего года.

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