Политика Эстония потребовала международного расследования отравления Навального

2020-09-11 18:29 273

Эстония осудила отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального с применением яда группы Новичок и потребовала международного расследования, сообщает ERR.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу на открытом заседании Совета Безопасности ООН по химическому оружию, подчеркнув, что применение боевых ядов должно иметь серьезные последствия.

"Виновные в этом нападении должны быть наказаны. Необходимо независимое международное расследование с участием экспертов организации по запрещению химического оружия", - заявил Рейнсалу и призвал Россию к сотрудничеству.

Несколько других членов Совета Безопасности также осудили отравления Навального.

Ранее МИД РФ назвал обвинения власти РФ в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального "голословными".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Microsoft обнаружил сразу три группы хакеров из РФ, Китая и Ирана

2020-09-11 19:33 255

Германия впервые признала, что отравление Навального может поставить крест на Nord Stream-2

2020-09-11 16:30 327

Навального отравили более опасным ядом, чем "Новичок" - что спасло оппозиционера

2020-09-11 09:12 924

Госсекретарь США Майк Помпео сделал жесткое заявление по отравлению Навального

2020-09-11 08:27 498

Еще новости в разделе "Политика"

Эстония потребовала международного расследования отравления Навального

2020-09-11 18:29 273

В МВФ дали понять, что следующий транш кредита Киеву придется еще заработать

2020-09-11 17:32 306

Германия впервые признала, что отравление Навального может поставить крест на Nord Stream-2

2020-09-11 16:30 327

Зеленский уволил и назначил новых послов в Израиле, Корее и Казахстане

2020-09-11 14:47 342
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Эстония потребовала международного расследования отравления Навального 2020-09-11 18:29 273
В МВФ дали понять, что следующий транш кредита Киеву придется еще заработать 2020-09-11 17:32 306
Германия впервые признала, что отравление Навального может поставить крест на Nord Stream-2 2020-09-11 16:30 327
Зеленский уволил и назначил новых послов в Израиле, Корее и Казахстане 2020-09-11 14:47 342

Лента

21:36 Опровергнут популярный миф об особом питании для похудения
20:28 Трамп проговорился о сверхсекретных американских системах вооружения
19:37 «Стало последней каплей» - журналист криворожской газеты публично выступил против цензуры
19:33 Microsoft обнаружил сразу три группы хакеров из РФ, Китая и Ирана
18:29 Эстония потребовала международного расследования отравления Навального
17:32 В МВФ дали понять, что следующий транш кредита Киеву придется еще заработать
16:30 Германия впервые признала, что отравление Навального может поставить крест на Nord Stream-2
документ 15:28 Плагиат в научных работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета подтвердился
14:47 Зеленский уволил и назначил новых послов в Израиле, Корее и Казахстане
14:15 Карантин в Израиле: на 14 дней вводят полную остановку экономической деятельности