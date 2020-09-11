Политика Эстония потребовала международного расследования отравления Навального

2020-09-11 18:29 273

Эстония осудила отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального с применением яда группы Новичок и потребовала международного расследования, сообщает ERR.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу на открытом заседании Совета Безопасности ООН по химическому оружию, подчеркнув, что применение боевых ядов должно иметь серьезные последствия.

"Виновные в этом нападении должны быть наказаны. Необходимо независимое международное расследование с участием экспертов организации по запрещению химического оружия", - заявил Рейнсалу и призвал Россию к сотрудничеству.

Несколько других членов Совета Безопасности также осудили отравления Навального.

Ранее МИД РФ назвал обвинения власти РФ в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального "голословными".

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