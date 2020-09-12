Политика Украинцев предупредили о новых штрафах: за что хотят наказывать

2020-09-12 11:30 303

 

В Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала проект закона №3797, которым предлагается ввести штрафы, в частности, за нарушение правил содержание домашних животных.

Нардепы также предложили штрафовать людей, которые выгуливают животных в неустановленных местах или не убирают за ними в общественных местах, говорится в тексте документа.

В законопроекте предполагается штраф для хозяев животных, которые не убрали за ними в общественных местах, в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум составляет 17 грн).

Политики предложили за повторное нарушение, совершенное на протяжении года, или за нарушение, которое нанесло вред кому или чему-либо, штрафовать нарушителей на сумму от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Штраф для чиновников предусмотрен более серьезный – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также нардепы хотят ввести предупреждение или штрафы, в частности, за нарушение правил содержания домашних животных, содержание домашних животных в местах, где это запрещено соответствующими правилами, содержание не идентифицированных и/или не зарегистрированных домашних животных или выгул собак в запрещенных местах.

В проекте закона говорится, что за такие нарушения обычным гражданам грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а чиновникам – от 70 до 100.

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