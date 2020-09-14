Коронавирус COVID-19 захватывает мир - ВОЗ подтвердил новый суточный антирекорд

2020-09-14 15:14 78

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточном приросте заболеваемости коронавирусом.

Как указано в сообщении на сайте ВОЗ, во всем мире количество инфицированных увеличилось за сутки на 307 тыс. 930 человек. Из них 94,3 тыс. случаев заражения пришлось на Индию, 45,5 тыс. - на США и 43,7 тыс. - на Бразилию.

В результате глобальное число пациентов, которым был поставлен диагноз Covid-19, достигло 28 млн 637 тыс. 952 человек. При этом 917 тыс. 417 людей умерли от опасного недуга.

Напомним, в Украине за минувшие 24 часа выявили 2476 новых больных коронавирусом. С начала пандемии в стране Covid-19 подтвердили у 154 335 человек.

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