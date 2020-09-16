Политика Власти Польши выступили за полную остановку строительства Северного потока-2

2020-09-16 08:12 177

В ответ на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального Евросоюз и Германия должны окончательно отказаться от реализации проекта Северный поток-2.

Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в гостевом комментарии, опубликованном на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в воскресенье, 13 сентября.

"Попытка отравить главного активиста оппозиции запрещенным химическим веществом за два дня до запланированных дебатов по отношениям между ЕС и Россией, которые должны были состояться в Берлине, является вызовом для всего демократического сообщества.

Нельзя издалека угрожать России указательным пальцем, а потом ввязаться в проект "Северный поток - 2" с группой "Газпром", - отметил Моравецкий.

Он подчеркнул, что строительство "Северного потока - 2" ломает энергетическую политику ЕС изнутри, а также поставит Европу в зависимость от поставок российского газа.

Кроме того, запуск газопровода предоставит российским олигархам серьезное финансовое вливание. Однако главная опасность, по мнению польского премьера, заключается том, что Россия под прикрытием экономического сотрудничества приобретает влияние на поведение одного из наиболее важных в экономическом и политическом отношении партнеров в ЕС и НАТО: Германии.

Премьер Польши отметил, что не только его страна настаивает на необходимости прекращения проекта "Северный поток — 2". Аналогичного мнения придерживаются и немецкие политики, в частности кандидаты на пост председателя одной из правящих в Германии партий - Христианско-демократического союза - Норберт Рёттген и Фридрих Мерц.

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