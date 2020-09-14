Коронавирус В Украине за сутки выявлено 2 462 новых случаев заражения - ситуация по областям

2020-09-14 11:40 294

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 462 новых случаев заражения. Так, общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 156 797. Общее число жертв достигло 3 148 человек.

За 24 часа больше всего больных обнаружили в Тернопольской области (352), Харьковской области (269) и Одесской области (252) .

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая обл - 4844 (+36)
  • Волынская обл - 6353 (+64)
  • Днепропетровская обл - 3342 (+80)
  • Донецкая обл - 2101 (+6)
  • Житомирская обл - 4390 (+98)
  • Закарпатская обл - 8675 (50)
  • Запорожская обл - 2403 (+56)
  • Ивано-Франковская обл - 11357 (+142)
  • Кировоградская обл - 909 (+5)
  • Киев - 17429 (+168)
  • Киевская обл - 6961 (+112)
  • Львовская обл - 17057 (+143)
  • Луганская обл - 600 (+14)
  • Николаевская обл - 2051 (+98)
  • Одесская обл - 9687 (+205)
  • Полтавская обл - 1223 (+28)
  • Ровенская обл - 10555 (+86)
  • Сумская обл - 2502 (+101)
  • Тернопольская обл - 9234 (+352)
  • Харьковская обл - 12853 (+269)
  • Херсонская обл - 644 (+16)
  • Хмельницкая обл - 4008 (+40)
  • Черновицкая обл - 12252 (+135)
  • Черкасская обл - 2579 (+84)
  • Черниговская обл - 2788 (+74)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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