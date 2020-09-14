В Украине за сутки выявлено 2 462 новых случаев заражения - ситуация по областям
2020-09-14 11:40 294
За минувшие сутки в Украине выявлено 2 462 новых случаев заражения. Так, общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 156 797. Общее число жертв достигло 3 148 человек.
За 24 часа больше всего больных обнаружили в Тернопольской области (352), Харьковской области (269) и Одесской области (252) .
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая обл - 4844 (+36)
- Волынская обл - 6353 (+64)
- Днепропетровская обл - 3342 (+80)
- Донецкая обл - 2101 (+6)*
- Житомирская обл - 4390 (+98)
- Закарпатская обл - 8675 (50)
- Запорожская обл - 2403 (+56)
- Ивано-Франковская обл - 11357 (+142)
- Кировоградская обл - 909 (+5)
- Киев - 17429 (+168)
- Киевская обл - 6961 (+112)
- Львовская обл - 17057 (+143)
- Луганская обл - 600 (+14)*
- Николаевская обл - 2051 (+98)
- Одесская обл - 9687 (+205)
- Полтавская обл - 1223 (+28)
- Ровенская обл - 10555 (+86)
- Сумская обл - 2502 (+101)
- Тернопольская обл - 9234 (+352)
- Харьковская обл - 12853 (+269)
- Херсонская обл - 644 (+16)
- Хмельницкая обл - 4008 (+40)
- Черновицкая обл - 12252 (+135)
- Черкасская обл - 2579 (+84)
- Черниговская обл - 2788 (+74)
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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