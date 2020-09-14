Коронавирус В Украине за сутки выявлено 2 462 новых случаев заражения - ситуация по областям

2020-09-14 11:40 294

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 462 новых случаев заражения. Так, общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 156 797. Общее число жертв достигло 3 148 человек.

За 24 часа больше всего больных обнаружили в Тернопольской области (352), Харьковской области (269) и Одесской области (252) .

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая обл - 4844 (+36)

Волынская обл - 6353 (+64)

Днепропетровская обл - 3342 (+80)

Донецкая обл - 2101 (+6) *

Житомирская обл - 4390 (+98)

Закарпатская обл - 8675 (50)

Запорожская обл - 2403 (+56)

Ивано-Франковская обл - 11357 (+142)

Кировоградская обл - 909 (+5)

Киев - 17429 (+168)

Киевская обл - 6961 (+112)

Львовская обл - 17057 (+143)

Луганская обл - 600 (+14) *

Николаевская обл - 2051 (+98)

Одесская обл - 9687 (+205)

Полтавская обл - 1223 (+28)

Ровенская обл - 10555 (+86)

Сумская обл - 2502 (+101)

Тернопольская обл - 9234 (+352)

Харьковская обл - 12853 (+269)

Херсонская обл - 644 (+16)

Хмельницкая обл - 4008 (+40)

Черновицкая обл - 12252 (+135)

Черкасская обл - 2579 (+84)

Черниговская обл - 2788 (+74)

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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