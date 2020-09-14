Коронавирус Кабмин утвердил выборы при карантине

2020-09-14 16:30 285

На входе в помещение избирательной комиссии и помещение для голосования должны находиться антисептики для рук, а также оборудованы места для сбора и утилизации масок.



Кабинет министров утвердил противоэпидемические меры при местных выборах. Об этом говорится в сообщении КМУ, опубликованном в понедельник, 14 сентября.

Меры предусматривают дезинфекцию и температурный скрининг на входе на избирательные участки. На избирательном участке будет проводиться опрос о наличии симптомов ОРВИ и температурный скрининг.



На входе в помещение избирательной комиссии и помещение для голосования должны находиться антисептики для рук, а также оборудованы места для сбора и утилизации масок.



В помещениях будет нанесена разметка для соблюдения дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей на вход и на выход должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.



Стулья, столы и другая мебель должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.



Члены избирательной комиссии должны сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны. Дверные ручки, поручни, сиденья нужно дезинфицировать каждые два часа.



Влажную уборку необходимо проводить каждые четыре часа. Избиратели должны обрабатывать руки антисептиками, находиться в респираторе или защитной маске. При этом члены избирательной комиссии могут попросить временно снять маску для подтверждения личности.



Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия не будет ограничивать права избирателей с признаками острой респираторной болезни или повышенной температурой. Об этом заявил член ЦИК Сергей Постивый.

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