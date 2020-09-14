Политика В МИД прокомментировали очередное появление В-52 в воздушном пространстве Украины

2020-09-14 22:00 321

 

Чем больше взаимодействия - тем ближе Украина к нашим союзникам. Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал очередное появление В-52 в воздушном пространстве Украины.

"Чем больше взаимодействия - тем лучше и тем ближе Украина к нашим союзников", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова появились в воздушном пространстве Украины.

В Воздушных силах Украины отметили, что такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины, являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

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