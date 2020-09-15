Экономика Цифры далеки от реальности: экономист указал на тревожный момент с бюджетом Украины на 2021 год

2020-09-15 19:00 78

 

В государственном бюджете Украины на 2021 год сумма прожиточного минимума не соответствует фактическому.

Об этом "Апострофу" рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Отметим, что на следующий год заложенный прожиточный минимум составляет немного больше 2 тысяч гривен. В то же время сегодня фактический прожиточный минимум, который рассчитан исходя из цен потребительских корзин, составляет более 5 тысяч гривен.

"То есть в реальной действительности то, что сегодня стоит в бюджете, никоим образом прожиточным минимумом называться не может. Это, наверное, какая-то базовая цифра, с которой рассчитывают социальные платежи. Это первое, что на сегодняшний момент очень бросается в глаза", - сказал экономист.

Также он отметил еще один нюанс в госбюджете на 2021 год. Он касается минимальной заработной платы.

"Да, в действительности предусмотрено практически 41 млрд гривен на увеличение минимальной заработной платы до 6000-6500 тысяч гривен. Но я хочу напомнить, что при этом мы с вами имеем на следующий год дефицит государственного бюджета в размере 270 млрд гривен", - подчеркнул Пендзин.

Он выразил надежду, что эта цифра согласована с кредиторами. Ведь в текущем году Украина имела в бюджете 65 млрд гривен коронавирусного фонда. Но в следующем это будет всего 19 млрд.

"Имеем значительное уменьшение расходов на борьбу с COVID-19 при том, что только два с половиной миллиарда пойдут на вакцинацию. Это очень мало. Есть надежда на то, что вакцина будет, и я надеюсь, что государство найдет средства для того, чтобы помочь людям сделать эту вакцинацию бесплатно", - сказал эксперт.

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