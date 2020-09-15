Коронавирус В Египте украинца с положительным COVID-тестом изолировали и забыли на неделю

2020-09-15 20:30 156

Украинца с положительным тестом на COVID-19 изолировали в Египте и даже не показали его врачу. Он прибыл на курорт 6 сентября и в аэропорту тест показал у него наличие коронавирусной инфекции.

Евгения изолировали в гостинице, но за неделю его ни разу не осмотрел врач. А вместо лечения ему просто выдали витамины. Как рассказали родственники туриста из Украины в комментарии для ТСН, они неоднократно обращались в страховую компанию, к гиду и работникам отеля. Но результатов так и не добились. Его жена и брат были отселены в другой корпус отеля, а 10 сентября они вернулись в Украину. У Евгения забрали паспорт и приставили охрану, чтобы он не покидал свой номер.

"Сначала нас заверили в том, что больному дадут лекарства и вызовут врача, но его так и не было. С рецепции отеля принесли "лекарство" — аскорбиновую кислоту и витамины для глаз. Впоследствии наш гид, страховая компания и работники отеля утверждали, что врач к нам уже не приедет, потому что у нас нет никаких симптомов болезни. В предоставлении врача страховая ссылалась на отель, а отель, в свою очередь, на страховую, в результате врача так и не было. Никто даже не пришел померить температуры", - рассказал брат Евгения Никита.

Украинец рассказал, что чувствует себя нормально. Есть несильный насморк, першит в носоглотке и немного поднялась температура. Он предположил, что это может быть из-за резкого перепада температур. Родственники Евгения переживают, так как понимают, что симптомы коронавируса может диагностировать только врач.

"Страховая говорит обращаться в ассистирующую компанию, чтобы прислали мне врача, а в этой компании говорят писать запрос в страховую. Сказали на сайте страховой найти е-мейл адрес и туда посылать запрос", - добавил Евгений.

Как рассказали в туристической компании, которая организовала тур, к ним не обращались по поводу больного клиента. Болезнь протекает практически бессимптомно и в услугах врача пациент не нуждается. Туристическая страховка покрывает лечение, но клиент должен обратиться по телефонам, которые указаны в страховом полисе.

Стоимость самоизоляции украинца на себя возьмет отель, а вот второй тест на коронавирус и еще одни билеты на самолет Евгению придется оплачивать самостоятельно.

"Как исключение, туроператор предоставит ему обратный билет бесплатно, когда у него будет на руках сертификат о негативном повторном тесте на коронавирус", - добавили в туристической компании "Пегас Туристик".

В страховой компании объяснили, что они занимаются оказанием медицинской помощи – амбулаторной, стационарной. А вот самоизоляция в этот перечень не входит.

"Если тест окажется отрицательным, то Евгения в этот же день отправят домой и начнут разбирательство в аэропорту по поводу ложных тестов. Если тест окажется положительным, то с момента получения результата, Евгений будет на самоизоляции еще 14 дней", - отметил брат Евгения.

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