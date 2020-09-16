Экономика В НБУ объяснили причину резкого роста курса доллара

2020-09-16 20:00 75

 

Доллар превысил 28 гривен из-за того, что бизнес заключает сделки с поставками валюты наперед. Об этом заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

"В последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, прежде всего на условиях "форвард", что может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии COVID-19 и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине", - отметил он

По его словам, ослабление гривны положительно скажется на поступлениях в госбюджет от таможенных сборов в иностранной валюте.

Также ослабление курса гривны будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей, добавил Богдан Данилишин.

"Национальный банк пока воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако осуществляет активный мониторинг состояния межбанковского рынка и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке", - отметил глава Совета НБУ.

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В этом году Газпром должен заплатить Украине почти 2 миллиарда долларов 2020-09-16 08:40 504
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