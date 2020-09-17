В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии - нужны срочные меры

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали мир готовиться к новой пандемии, несмотря на то, что коронавирус еще не побежден, а вакцина от него появится в США только через четыре недели в лучшем случае.
Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте организации.
Представители ВОЗ на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерены акцентировать внимание на трех темах:
"Мы должны вместе готовиться к следующей пандемии", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что пандемия коронавируса показала катастрофическую неготовность мира к борьбе с масштабной болезнью, несмотря на многочисленные признаки и предупреждения.
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