Коронавирус В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии - нужны срочные меры

2020-09-17 15:30 312

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали мир готовиться к новой пандемии, несмотря на то, что коронавирус еще не побежден, а вакцина от него появится в США только через четыре недели в лучшем случае.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте организации.

Представители ВОЗ на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерены акцентировать внимание на трех темах:

совместной подготовке к новой пандемии;

поддержке инициативы по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19;

подтверждении государствами приверженности выполнению Целей устойчивого развития.

"Мы должны вместе готовиться к следующей пандемии", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что пандемия коронавируса показала катастрофическую неготовность мира к борьбе с масштабной болезнью, несмотря на многочисленные признаки и предупреждения.

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