Политика Украинцы смогут ехать в Гренаду без виз

2020-09-17 12:00 303

В Кабмине рассчитывают, что введение безвизовых поездок будет способствовать росту косвенных поступлений в госбюджет.



Граждане Украины смогут посещать Гренаду без получения виз. Соответствующее соглашение о безвизовом режиме утверждено в среду, 16 сентября, на заседании Кабинета министров.

Соглашение о безвизовом режиме было подписано в Киеве 16 июля этого года.



Граждане Гренады в 2019 году оформили девять виз для въезда в Украину. С 1 января по 14 августа этого года они не оформляли визы для въезда в нашу страну.



В Кабмине рассчитывают, что введение безвизовых поездок будет способствовать росту косвенных поступлений в госбюджет за счет увеличения количества путешествующих иностранцев и восстановления туристической сферы.



Напомним, Кабинет министров на заседании 12 февраля принял решение о введении безвизового режима с Маршалловыми островами.

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