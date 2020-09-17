Экономика Сколько лет займет восстановление мировой экономики после коронакризиса

2020-09-17 21:45 189

Восстановление мировой экономики после коронакризиса займет до пяти лет, считают специалисты Всемирного банка.

"Вероятно, сразу начнется быстрое восстановление на фоне отмены всех ограничительных мер карантина, но полное восстановление займет до пяти лет", - сообщила главная экономистка ВБ Кармен Рейнхарт.

По мнению аналитика, в некоторых странах кризис продлится дольше, чем в других, и усилит неравенство, поскольку бедные страны пострадают сильнее.

Напомним, в ООН уже заявили, что из-за пандемии мир приближается к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией 1930-х годов. Согласно прогнозу организации, 176 миллионам человек по всему миру грозит нищета.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Нищета из-за пандемии грозит 100 млн человек - суровый прогноз Всемирного банка

2020-08-27 13:11 1977

Лидеры ЕС никак не могут договориться о спасении экономики от коронакризиса

2020-07-20 12:44 2940

ВВП Украины уже сократился на 5,9%, но смягчение карантина помогло избежать краха

2020-07-10 13:11 3054

Из-за коронакризиса обанкротился старейший производитель брендовой одежды в США

2020-07-09 15:14 2556

Еще новости в разделе "Экономика"

Сколько лет займет восстановление мировой экономики после коронакризиса

2020-09-17 21:45 189

Гривна пробьет новое дно, курс валют резко изменится: заявление НБУ

2020-09-17 09:30 951

В НБУ объяснили причину резкого роста курса доллара

2020-09-16 20:00 900

Шмыгаль пояснил дыру в госбюджете-2021

2020-09-16 17:00 696
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Сколько лет займет восстановление мировой экономики после коронакризиса 2020-09-17 21:45 189
Гривна пробьет новое дно, курс валют резко изменится: заявление НБУ 2020-09-17 09:30 951
В НБУ объяснили причину резкого роста курса доллара 2020-09-16 20:00 900
Шмыгаль пояснил дыру в госбюджете-2021 2020-09-16 17:00 696

Лента

22:22 Еще одна экс-модель обвинила Трампа в сексуальных домогательствах
21:45 Сколько лет займет восстановление мировой экономики после коронакризиса
21:16 В Киеве раскрыта масштабная межрегиональная сеть ботоферм с тысячами аккаунтов
20:43 МИД Беларуси жестко отреагировал на непризнание Лукашенко легитимным президентом
20:11 Зеленский начал обещать увеличение зарплат ученым, учителям и медикам
19:42 "Обязательно сядет!", - Зеленский отреагировал на скандал с Юрченко
19:14 Выжившего после отравления Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
фото 18:46 1 жовтня Національна оперета України гостинно відчинить двері
18:41 Европарламент официально отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси
фото 18:16 В Киеве на Андреевском спуске взорвался ресторан, есть пострадавшие