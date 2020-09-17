Экономика Сколько лет займет восстановление мировой экономики после коронакризиса

2020-09-17 21:45 189

Восстановление мировой экономики после коронакризиса займет до пяти лет, считают специалисты Всемирного банка.

"Вероятно, сразу начнется быстрое восстановление на фоне отмены всех ограничительных мер карантина, но полное восстановление займет до пяти лет", - сообщила главная экономистка ВБ Кармен Рейнхарт.

По мнению аналитика, в некоторых странах кризис продлится дольше, чем в других, и усилит неравенство, поскольку бедные страны пострадают сильнее.

Напомним, в ООН уже заявили, что из-за пандемии мир приближается к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией 1930-х годов. Согласно прогнозу организации, 176 миллионам человек по всему миру грозит нищета.

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