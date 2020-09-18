Политика Киев не станет переписывать Конституцию Украины для статуса Донбасса

2020-09-18 11:42 243

Украина не будет вносить изменения в Конституцию страны для особого статуса Донбасса.

Об этом сегодня с трибуны Верховой Рады заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый замглавы делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.

"Президент Украины во время декабрьского саммита прошлого года лидеров нормандского формата в Париже дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституции Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, и это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это те позиции, которые мы отстаиваем в ТКГ", – сказал вице-премьер.

Резников добавил, что переговоры проходят сложно, а оппоненты "играют не по правилам". Одним из положительных результатов стал длительный режим тишины, который продолжается уже семь недель.

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