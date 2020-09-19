Экономика Курс доллара снова подняли. Он идет 28,5 грн/$ на фоне проблем с МВФ

2020-09-19 11:00 195

18 сентября безналичный курс доллара поднялся на 3 копейки, и неделя на межбанке завершилась в рамках 28,16-28,18 грн/$. Средние цены наличного рынка не изменились:

• на продаже — 28,20-28,30 грн/$;

• на покупке — 27,85-28,05 грн/$.

Коррекция и новые комиссии по счетам

Межбанковская торговля в пятницу резко сдулась: объем торгов рухнул с $230 млн до $85,5 млн. Нацбанк почти весь день простоял на продаже доллара по самому высокому курсу дня — 28,18 грн/$.

У казначеев не было единого мнения по объемам сделок регулятора. Одни говорили о крошечных объемах продаж — до $5 млн, а другие называли более солидную сумму — до $20 млн.

"На протяжении дня были и более низкие курсы продажи доллара — 28,16-28,17 грн/$, к НБУ ходили те, кому нужны были объемы по крупнее. Нерезиденты продолжают по чуть-чуть подкупать доллар. Но в целом все говорят, что есть общая политическая установка — не задирать курс сильно высоко. Рейтинг партии власти и так оставляет желать лучшего, они не хотят его еще сильнее подкосить резким обвалом гривны. Потому Нацбанк каждый день ставит потолочный курс и всем своим видом показывает, что будет защищать курс нацвалюты", — объяснил «Стране» директор казначейства одного из крупных банков.

Малую активность сегодняшнего межбанка объясняют снижением наличного спроса со стороны населения, и паузой после недельного подорожания доллара. Его межбанковский курс прибавил за неделю 13 копеек: поднялся с 27,95 грн/$ до 28,18 грн/$."Должна была произойти коррекция рынка, и она случилась. Но банки не торопятся сокращать свои валютные позиции. Хотя клиентов с валютными счетами постепенно ущемляют. Как раз сегодня рассказали, что некоторые банки с европейским капиталом стали вводить дополнительные комиссии за расчетно-кассовое обслуживание по доллару. То есть открытие и ведение гривневого карточного счета для человека может быть бесплатным, а вот уже за долларовый берут дополнительную комиссию, причем на ежемесячной основе. Это значит, что банки не придумали, как использовать долларовый ресурс, который им несут люди, и хотят отбить свои расходы на них. То есть вкладчикам и так платят 0% годовых, но еще хотят отбить расходы на формирование резервов и на взносы в Фонд гарантирования вкладов, потому стали взыскивать дополнительную комиссию", — рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Кадры и сплетни

Участники валютного рынка на этой неделе рассчитывали узнать имя нового директора департамента открытых рынков (отвечает на межбанк), вместо ушедшего Сергея Пономаренко, чтобы понять дальнейшую стратегию работы НБУ. Однако этого не произошло.

"Все продолжают обсуждать кандидатуру сменщика Пономаренко, и конкурс на эту позицию должен был завершиться еще вчера. Однако его снова продлили, вроде до 23 сентября", — отметил Невмержицкий.

Долгое время из всех претендентов на пост директора департамента выделяли двух лиц

• директора департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антона Коваленко

• директора департамента казначейских операций Укргазбанка Алексея Ефремова.

Но уже на этой неделе обоих сняли со счетов. Так же, как и нынешнего и.о. директора департамента Алексея Лупина.

"Поиски нового казначея председателем Нацбанка Кириллом Шевченко как-то затянулись. Он уже несколько раз продлил конкурс, и это уже начало напрягать рынок. Ведь как показали перебои с выходами НБУ на межбанк на этой неделе, это приводит к неслаженной работе регулятора в ответственное время. Потому все надеются, что приемник Пономаренко появится скоро", — подчеркнул "Стране" председатель правления одного из банков.

Еще появилась сплетня о том, что на следующей неделе будет запущен конкурс на должность директора директор департамента финансового мониторинга Нацбанка. Говорят, что с 21 сентября это место освободит Игорь Береза: источники "Страны" рассказали, что он выходит из отпуска — писал заявление на отпуск с дальнейшим увольнением. Потому следующая неделя должна у него быть последней в НБУ.

Говорят, что Кирилл Шевченко не только поменяет директоров департаментов, но еще и переформатирует правление. Его новая структура может появиться в начале октября.

Что дальше будет с долларом

На следующей неделе финансисты ждут нового подорожания доллара. В понедельник, 21 сентября, открытие межбанка прогнозируются в рамках 28,15-28,18 грн/$, и допускается движение на 28,20 грн/$.

На неделю дают разные оценки, в лучшем случае ожидается торговля в рамках 28,20-28,28 грн/$, а в худшем — до 28,50 грн/$. На ситуацию, кроме привычных факторов, может влиять еще два важных момента:

• Начало кампании Госказначейства по выплате бизнесу возмещений по НДС.

• Выплата 23 сентября Минфином процентов по гривневым гособлигациям на внушительную сумму — 1,9 млрд грн.

"НДС сильно надавит на курс. Валютные продавцы на этой неделе и так сникли, а тут еще и гривна придет. Поэтому НБУ может и не удержать интервенциями курс на текущих отметках. Если провалим 28,2 грн/$, следующая цель — 28,5 грн/$. Но мне кажется, что еще рано видеть такой курс, хотя сложившиеся политические и экономические факторы все больше говорят о негативе", — отметил в беседе со "Страной" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Из негативных экономических факторов он выделил 6%-й дефицит госбюджета-2021, который не был согласован с внешними кредиторами Украины. Никто не верит, что МВФ согласится кредитовать Украину при таком размере дефицита.

"Еще у аграриев озимые оказались под вопросом. А если говорить о политических факторах, то я бы выделил, спекулятивное обсуждение безвиза, легитимности антикоррупционных органов и заявления о разделе монокоалиции", — резюмировал Шевчишин.

Евро снова пошел в рост

Курс евро на мировом рынке немного приподнялся после нескольких дней провала: с $1,1824/€ до $1,1862/€. На протяжении дня биржи торговали в рамках $1,1826-1,1869/€.

Инвесторам не понравилась американская статистика по рынку труда и по текущим продажам недвижимости, которая оказалась хуже прогнозов. Потому они продавали доллар и скупали евро. Любители американской валюты рассчитывают, что интерес к ней вернет отчет о росте индекса потребительских настроений в США: по прогнозу, он должен подрасти с 74,1 пункта до 75.

В Украине наличный курс евро подрос на 10-15 копеек, и вышел на:

• 33,35-35,55 грн/€ — на продаже:

• 32,85-33,0 грн/€ — на покупке.

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