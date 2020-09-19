Коронавирус Врач объяснил, почему COVID-19 бывает без температуры

2020-09-19 14:30 276

 

Киевский инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему при коронавирусе у некоторых людей не бывает высокой температуры. По словам медика, это связанно с нехарактерным ответом иммуной системы и особенностями организма.

Обычно при инфекции температура тела должна повышаться и это является нормальным. Если это длится несколько дней никаких антибиотиков принимать не нужно. Об этом медик написал на своей Facebook-странице.

"Лихорадка при COVID-19 - нормальная реакция организма на заражение. Это правильно, хорошо. И говорит о том, что иммунитет делает свою работу", - написал доктор.

Дубровский сообщил, что если у пациента при COVID-19 отсутствует жар, это связано с особенностями организма.

"Некоторым нужно больше времени и другие дополнительные механизмы защиты, чтобы полностью нейтрализовать вирус. Такой взгляд на проблему частично объясняет, почему многие болеют так легко и практически незаметно. Иммунитет у каждого разный. И кто-то справится с вирусом быстрее, кто-то медленнее. Но вопросы иммунного ответа на SARS-COV-2 остаются еще дискутабельными", - отметил врач.

В конце инфекционист добавил, что коронавирус - не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

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