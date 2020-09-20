Мир фото Навальный рассказал, как после отравления учится элементарным вещам

2020-09-20 11:00 435

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в клинике "Шарите" в Германии после отравления, рассказал о своем состоянии.

Об этом он написал в Instagram.

"Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда", - написал Навальный.

Он добавил, что еще совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.

"Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно", - делится ужасными воспоминаниями политик.

По словам Алексея, сейчас, когда он идет по лестнице, у него дрожат ноги, но он способен понять, что это лестница и что где-то есть лифт.

"А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную. Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки", - пишет Навальный.

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