После полутора месяцев лечения от коронавирусной инфекции умер вице-премьер

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве развитие аграрной и продовольственной сфер республики, умер от коронавирусной инфекции. Ему было 56 лет, пишут СМИ страны.
Он скончался в воскресенье, 20 сентября, от осложнений, которые были вызваны COVID-19.
О том, что чиновник заразился коронавирусом, стало известно в конце июля. Барноев лечился в одной из частных клиник Ташкента, а затем - в Германии.
По последним данным, в Узбекистане выявлено 51 235 случаев коронавируса, умерли 429 человек, 47 271 выздоровел.
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