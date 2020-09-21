Коронавирус На всех не хватит: Гетманцев рассказал подробности о вакцинации украинцев от COVID-19

2020-09-21 19:00 318

В законопроекте на 2021 год предусмотрены средства на приобретение вакцин только для 2 млн человек, это недостаточно для вакцинации всех украинцев за государственный счет. Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

"Если говорить о вакцинации и бюджете следующего года, то если вы посчитаете ориентировочную стоимость вакцины, которая объявлена на сегодня 40-50 долларов за дозу, и то, что заложено в бюджете - это разные стоимости. Если посчитать на 40-50 долларов, то это около 2 млн человек запланировано для вакцинации. Это мало, недостаточно для того, чтобы сделать за государственный счет нормальную меру. Это вызывает вопросы к законопроекту о государственном бюджете", - сказал Гетманцев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами.

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