Мир Ефремов в СИЗО побрился налысо - СМИ

2020-09-21 20:00 309

 

Российский актер Михаил Ефремов, который находится в СИЗО после приговора за совершение смертельного ДТП, обрился наголо.

Об этом сообщает издание RT в Телеграме.

"Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо", — рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который посетил изолятор.

Он отметил, что артист доволен условиями содержания. Он находится в небольшой камере, где есть телевизор, электрический чайник и холодильник. Член ОНК отметил, что двое соседей Ефремова также не жалуются на условия и с пониманием относятся к тому, что актер курит.

Напомним, смертельная авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. Сам Ефремов в ДТП не пострадал. В результате артиста приговорили к 8 годам колонии.

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