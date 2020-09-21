Коронавирус В Киевская область из-за пандемии на дистанционное обучение перевели 31 учебное заведение

2020-09-21 20:30 237

 

В Киевской области 31 учреждение среднего образования полностью переведено на дистанционное обучение из-за COVID-19. Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КОДА.

"В связи с выявленными подтвержденными случаями заболевания на самоизоляции находится 144 отдельный класс в 81 учебном заведении - это 3969 учеников. Полностью переведены на дистанционную форму обучения 31 заведение общего среднего образования, в которых обучаются 13 939 учеников", - сообщил Володин.

Сообщается, что в Киевской области случаи заболевания коронавирусом обнаружены в 112 учебных заведениях. 17908 учеников и учителей переведены на дистанционное обучение.

Кроме того, сообщается, что в связи с заболеванием СОVID-19 на карантин закрыто 17 учреждений дошкольного образования области.

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