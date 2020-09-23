Коронавирус ВОЗ отметил заметное снижение смертности от заражения COVID-19

2020-09-23 15:46 345

За последние семь дней в мире от осложнений коронавирусной болезни умерли 37,7 тысячи человек, что на 10% меньше, чем за предыдущую неделю.

По данным ВОЗ, при этом число зараженных COVID-19 увеличилось почти на 2 миллиона и, по последним данным, составляет 31,4 миллиона. Общее количество смертей от коронавируса достигло 968 тысяч. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке. На двух континентах общее число инфицированных приблизилось к 15,5 млн. Так, за прошлую неделю количество заболевших выросло на 38% (заразились почти 770 тысяч человек), по сравнению с предыдущей неделей, а смертность снизилась на 22% (более 19 тысяч пациентов скончались).

В Европе за последние семь дней показатель смертности значительно увеличился - на 27% (умерли более 4 тысяч человек). Всего почти 5,2 миллиона европейцев заразились COVID-19, из них более 360 тысяч не смогли побороть инфекцию.

В Юго-Восточной Азии за неделю заразились почти 700 тысяч человек, и их общее число приблизилось к 6,1 миллиона. Количество умерших превысило 101 тысячу, при этом прирост инфицированных составляет 9,3 тысячи.

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