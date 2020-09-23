Коронавирус Тест на коронавирус после 14-дневной самоизоляции перестал быть обязательным

2020-09-23 10:14 240

В Украине разрешили не делать ПЦР-тест на коронавирус после истечения срока самоизоляции. 

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, если у человека есть симптомы COVID-19, то он обращается к своему семейному врачу, который затем вызывает к нему мобильную бригаду, которая делает тест. Потом он должен был делать тест после самоизоляции.

"У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и у него нет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, тест ему также не нужен", - пояснил Степанов.

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