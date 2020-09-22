Политика Решение власти касательно воды для Крыма натворило беды в экосистеме Одесщины

2020-09-22 18:00 138

 

Нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем стало причиной стремительного высыхания.

В Одесской области на территории национального природного парка Тузловские лиманы пересохли 5 из 13 лиманов. Об этом сообщил сотрудник нацпарка Иван Русев в Facebook.

"Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли, и там соль слабо сформировалась. Шестой по счету лиман Будуры также находится на грани полного высыхания – он скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море - Тузловские лиманы", - рассказал эколог.

По словам Русева, причиной высыхания стало нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем.

Русев отметил, что сейчас в лимане Будуры идет формирование соли. В последние месяцы водная экосистема лимана постепенно приобретала красно-алый цвет.

"Пик таких оттенков лиман достиг к середине сентября и напоминал пейзаж далекой планеты. Такой цвет является своего рода индикатором массового "цветения" зеленой микроводоросли Дуналиелла салина в период высокой температуры и солености лимана. Важную роль также играют и галобактерии", - поясняет Русев.

Сотрудники национального парка ищут возможности для восстановления водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.

Ранее сообщалось, что с 23 сентября в Алуште, поселке Партенит и селе Малый Маяк на юге Крыма ограничат подачу воды, сообщила так называемая "глава администрации" Алушты Галина Огнева.

Также сообщалось, что на юге Одесской области озеро Китай, которое находилось на краю гибели, начали наполнять водой из Дуная при помощи мощных насосов.

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