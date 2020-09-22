Коронавирус Правительство утвердило новые доплаты к пенсиям: кто и сколько получит

2020-09-22 19:00 1119

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №849.

С 1 марта 2021 года доплаты будут проходить по новому порядку:

- Лицам, которым исполнилось 80+ лет и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года, ежемесячная компенсация установлена ​​в размере 500 грн. Если с учетом данной доплаты размер пенсии не достигает 2600 грн, таким лицам будет предоставляться дополнительная доплата к пенсии.

- С 1 июля 2021 устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 грн лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80 летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года. Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2500 грн, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

- Ежегодная индексация пенсий будет проводиться 1 марта.

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