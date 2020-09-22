Политика Боевики стянули танки и РСЗО под Донецком и Луганском, - ОБСЕ

2020-09-22 19:30 414

 

Появился свежий отчет СММ ОБСЕ

По состоянию на 22 сентября, СММ ОБСЕ зафиксировала в оккупированных путинскими боевиками районах Донбасса 5 танков и 21 реактивную систему залпового огня, которые были размещены с нарушением линий отвода.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) № 225/2020.

В документе уточняется, что танки были обнаружены на полигоне близ н.п. Новоселовка (37 км северо-восточнее Донецка), а РСЗО типа БМ-21 "Град" - неподалеку н.п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска).

Кроме того сотрудники СММ ОБСЕ сообщают, что в двух постоянных местах хранения тяжелого вооружения в неподконтрольных правительству районе Луганской области 20 сентября обнаружено, что там до сих пор не хватает 1 РСЗО (БМ-21 "Град", 122 мм) и 1 буксируемой гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм). При этом, отсутствует еще одна буксированная гаубица (2А65 "Мста-Б", 152 мм).

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