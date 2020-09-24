Политика В ЕС признали провальной европейскую политику распределения мигрантов

2020-09-24 10:14 279

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью AFP заявил о провале программы распределения мигрантов в Евросоюзе. 

"Мы выяснили, что распределение мигрантов в Европе не удалось, и многие государства его отвергают", - признал Курц.

По его словам, европейские страны нельзя обязывать принимать мигрантов. Речь идет о попытках ввести обязательные квоты на количество просителей убежища для каждой европейской страны.

"Тот путь, которым необходимо пойти, это улучшенная защита внешних границ ЕС, совместная борьба с контрабандистами. Туда необходимо направить помощь", - заявил Курц.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Киеве постоят первый аэродром для всех типов беспилотников

2020-09-24 13:12 72

Зеленский на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил о системном сбое

2020-09-24 09:40 306

Украина хочет от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства – Зеленский

2020-09-23 22:00 600

Кабмин утвердил количество призывников на осенний период

2020-09-23 19:30 615

Еще новости в разделе "Политика"

Сегодня заканчивается регистрация кандидатов на местные выборы-2020

2020-09-24 12:43 111

"Украина готова преодолевать экономический кризис", - Зеленский на Генассамблее ООН

2020-09-24 12:16 153

Украина отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

2020-09-24 11:15 240

В ЕС признали провальной европейскую политику распределения мигрантов

2020-09-24 10:14 279
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Сегодня заканчивается регистрация кандидатов на местные выборы-2020 2020-09-24 12:43 111
"Украина готова преодолевать экономический кризис", - Зеленский на Генассамблее ООН 2020-09-24 12:16 153
Украина отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси 2020-09-24 11:15 240
В ЕС признали провальной европейскую политику распределения мигрантов 2020-09-24 10:14 279

Лента

13:16 Никаких решений об отмене операции СБУ на совещании в Офисе президента Украины не принималось, - СМИ
13:12 В Киеве постоят первый аэродром для всех типов беспилотников
12:43 Сегодня заканчивается регистрация кандидатов на местные выборы-2020
12:16 "Украина готова преодолевать экономический кризис", - Зеленский на Генассамблее ООН
11:42 Число зараженных COVID в Украине приближается к 200 тыс - ситуация по областям
11:15 Украина отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси
10:38 На Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня
10:14 В ЕС признали провальной европейскую политику распределения мигрантов
09:40 Зеленский на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил о системном сбое
09:11 Сам мечтал попасть в морг Омска - Навальный жестко высмеял нелепое заявление Путина