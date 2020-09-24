Политика В ЕС признали провальной европейскую политику распределения мигрантов

2020-09-24 10:14 279

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью AFP заявил о провале программы распределения мигрантов в Евросоюзе.

"Мы выяснили, что распределение мигрантов в Европе не удалось, и многие государства его отвергают", - признал Курц.

По его словам, европейские страны нельзя обязывать принимать мигрантов. Речь идет о попытках ввести обязательные квоты на количество просителей убежища для каждой европейской страны.

"Тот путь, которым необходимо пойти, это улучшенная защита внешних границ ЕС, совместная борьба с контрабандистами. Туда необходимо направить помощь", - заявил Курц.

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