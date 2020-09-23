Спорт Бой Усик - Чисора утвержден официально: стала известна окончательная дата

2020-09-23 16:30 279

 

Бой украинского и британского боксеров супертяжелого веса официально согласовали, он состоится 31 октября.

Украинский боксер Александр Усик встретится на ринге с британским супертяжеловесом Дереком Чисорой 31 октября 2020 года. Бой уже официально согласовали, сообщает 24tv.

Как известно, боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне, но из-за карантина бой отменили. Однако, теперь Matchroom Boxing сообщил, что спортсмены согласовали новую дату боя – 31 октября.

Впрочем, пока нет информации о том, где именно может состояться поединок между боксерами. Ранее промоутер Чисоры Дэвид Хэй анонсировал, что бой, вероятнее всего, состоится в октябре 2020 года. Однако, места поединка он тоже не называл.

В то же время Хэй в очередной раз передал настроение Чисоры, который стремится сразиться с Усиком в присутствии болельщиков на трибунах.

"Дерек не хочет драться с Усиком без зрителей. Он раскрывается, когда бьется перед болельщиками. Чем больше фанатов, тем лучше выступает Чисора", – отметил Хэй.

Он добавил, что Чисора сможет драться в студии или в саду, если это будет необходимо. Как известно, промоутерская компания Matchroom Boxing на время карантина будет проводить поединки в боксерском саду.

Добавим, что оба боксера в последнее время активно готовятся к поединку. Параллельно они общаются в публичном пространстве. Сперва Александр Усик в Инстаграме спросил у Дерека Чисоры, как его дела.

"Александр! Александр! Как дела, Александр? Я иду за тобой! Дерек, как дела? Все хорошо, все хорошо, отстань от меня!" – ответил Дерек Чисора в собственном Инстаграме.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Названа сумма, которую в следующем году потратят на ремонт дорог

2020-09-14 19:00 963

Названа самая сильная боль, которую может испытать человек

2020-09-12 13:30 1731

В Кабмине впервые признали, что осенние местные выборы могут перенести

2020-08-18 08:12 1299

Украинцам поднимут минимальную зарплату: названа сумма

2020-08-06 19:00 1911

Еще новости в разделе "Спорт"

Бой Усик - Чисора утвержден официально: стала известна окончательная дата

2020-09-23 16:30 279

Дисквалифицированный в США Новак Джокович уверенно выиграл турнир в Риме

2020-09-22 13:41 774

«Лидс» намерен купить украинского игрока Руслана Малиновского

2020-09-21 19:30 1011

фото + видео Шведский спортсмен побил знаменитый вечный рекорд Сергея Бубки

2020-09-18 22:12 1992
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Бой Усик - Чисора утвержден официально: стала известна окончательная дата 2020-09-23 16:30 279
Дисквалифицированный в США Новак Джокович уверенно выиграл турнир в Риме 2020-09-22 13:41 774
«Лидс» намерен купить украинского игрока Руслана Малиновского 2020-09-21 19:30 1011
фото + видео Шведский спортсмен побил знаменитый вечный рекорд Сергея Бубки 2020-09-18 22:12 1992

Лента

19:30 Кабмин утвердил количество призывников на осенний период
19:00 Минздрав резко повышает тарифы, кого коснется и как изменятся суммы: "В 2,5 раза больше за..."
18:53 Эксперты оценили включение Николая Тищенко в ТКГ по Донбассу
18:30 "Лукашенко ушел на пенсию". Тихановская объявила себя единственным лидером Беларуси
18:00 На медпомощь при родах в Украине выделят больше денег - Минздрав
17:30 Заново учился ходить и писать: Навальный рассказал о лечении в "Шарите" и планах на будущее
17:00 Германия не признала легитимность Лукашенко
16:30 Бой Усик - Чисора утвержден официально: стала известна окончательная дата
15:46 ВОЗ отметил заметное снижение смертности от заражения COVID-19
КАРТА 15:14 Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне опасности