Спорт Бой Усик - Чисора утвержден официально: стала известна окончательная дата

2020-09-23 16:30 279

Бой украинского и британского боксеров супертяжелого веса официально согласовали, он состоится 31 октября.

Украинский боксер Александр Усик встретится на ринге с британским супертяжеловесом Дереком Чисорой 31 октября 2020 года. Бой уже официально согласовали, сообщает 24tv.

Как известно, боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне, но из-за карантина бой отменили. Однако, теперь Matchroom Boxing сообщил, что спортсмены согласовали новую дату боя – 31 октября.

Впрочем, пока нет информации о том, где именно может состояться поединок между боксерами. Ранее промоутер Чисоры Дэвид Хэй анонсировал, что бой, вероятнее всего, состоится в октябре 2020 года. Однако, места поединка он тоже не называл.

В то же время Хэй в очередной раз передал настроение Чисоры, который стремится сразиться с Усиком в присутствии болельщиков на трибунах.

"Дерек не хочет драться с Усиком без зрителей. Он раскрывается, когда бьется перед болельщиками. Чем больше фанатов, тем лучше выступает Чисора", – отметил Хэй.

Он добавил, что Чисора сможет драться в студии или в саду, если это будет необходимо. Как известно, промоутерская компания Matchroom Boxing на время карантина будет проводить поединки в боксерском саду.

Добавим, что оба боксера в последнее время активно готовятся к поединку. Параллельно они общаются в публичном пространстве. Сперва Александр Усик в Инстаграме спросил у Дерека Чисоры, как его дела.

"Александр! Александр! Как дела, Александр? Я иду за тобой! Дерек, как дела? Все хорошо, все хорошо, отстань от меня!" – ответил Дерек Чисора в собственном Инстаграме.

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