Коронавирус Польша создала лекарство от коронавируса

2020-09-24 19:30 57

В Польше выпустили первую партию лекарства от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Новая Польша».

Первые три тысячи ампул лекарства от коронавируса выпустил Люблинский Институт биотехнологий BioMed.

Отмечается, что предварительные исследования подтвердили эффективность препарата, однако впереди его ждут клинические исследования. Если исследования пройдут успешно, лекарство будет доступно в начале следующего года.

Также сообщается, что препарат сделан на основе 150 литров плазмы крови пациентов, вылечившихся от коронавируса или переболевших им бессимптомно. Большинство из них являются шахтерами Ястшембской угольной компании.

Следует отметить, что за последние сутки в Польше зарегистрировали рекордное количество заболевших COVID-19 – 1 136 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировали 82 809 случаев заражения коронавирусом, умерли – 2 369 человек.

Тем временем, в Украине по состоянию на утро четверга, 24 сентября, в Украине зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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