Экономика После небольшого падения Нацбанк снова повысил курс доллара

2020-09-24 21:30 273

В то время, как доллар для платежных карт начал дорожать после падения, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 сентября, на 6,13 коп. до 28,2487 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 1,85 коп. до 28,1874 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

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