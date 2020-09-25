Политика Официальный Киев намерен признать независимость Косово от Сербии

2020-09-25 16:30 156

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил, что украинские власти решили признать паспорта Косово и разрешить поездки по ним.

"В прошлом году мы приняли решение работать с косовскими паспортами. Теперь наш посол здесь (Тирана) и послы в других частях света получили инструкции признать эти паспорта и не ограничивать поездки", - сообщил Боднар в эксклюзивном интервью албанскому телеканалу RTV Ora.

Напомним, Косово провозгласило свою независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Мнения стран по поводу признания Косово разделились. США, страны Европы, Австралия, Новая Зеландия и ряд других государств признали независимость республики. Сербия, Китай, Иран, Испания, Греция и Россия самостоятельность Косово не признают.

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