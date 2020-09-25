Политика Большая семерка планирует заморозить долги беднейших стран из-за коронакризиса

2020-09-25 21:36 129

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласны поддержать продление замораживания долга для беднейших стран. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на три информированных источника.

Представители стран с развитой экономикой проведут видеоконференцию, чтобы обсудить глобальные экономические события и продолжающееся воздействие коронавируса.

"Большая семерка" будет обсуждать долгосрочную приемлемость долга беднейших стран, которые были парализованы высоким уровнем задолженности еще до начала пандемии. Ожидается, что министры финансов G7 заявят о своей поддержке продления программы облегчения долгового бремени, направленной на оказание помощи беднейшим странам во время пандемии коронавируса.

Хотя Международный валютный фонд выступил за продление крайнего срока окончания программы по облегчению долгового бремени на год - до 2021 года, министры G7, как предполагается, поддержат первоначальное продление долга на шесть месяцев, сообщили источники.

Также будет обсуждаться вопрос реструктуризации долга. Поддержка министрами финансов G7 продления моратория на погашение долга до июня 2021 года откроет путь для принятия решения более крупной группой развитых экономически развитых стран, известной как "Большая двадцатка" (G20).

Министры финансов G20 намерены встретиться 14 октября, хотя решение, скорее всего, будет официально принято лидерами группы на саммите в ноябре.

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