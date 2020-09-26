Коронавирус Симптомы COVID-19 у детей: врач сказала, когда нужно сразу к специалисту

2020-09-26 12:30 342

 

Коронавирус в большинстве случаев проявляется симптомами схожими с другими респираторными заболеваниями, такими как ОРЗ, грипп. Любая простуда должна рассматриваться как возможная коронавирусная инфекция, считает детский инфекционист Светлана Куницына.

Она рассказала, какие симптомы COVID-19 более характерны для взрослых и назвала отличительную черту этой болезни у детей.

Куницина перечислила симптомы коронавируса: повышение температуры, боль в горле, кашель и насморк. Она отметила, что насморк ранее не входил в список, но сейчас у многих заболевание начинается именно с него.

"Сразу говорили, что насморка при коронавирусе нет, а сейчас мы видим, что это один из основных симптомов. Наличие насморка не исключает возможности наличия коронавирусной инфекции. Кашель – он может быть, а может и не быть. Температура тоже может быть разной - от нормальной до гипервысокой. Также присутствуют слабость утомляемость, сонливость. Даже начинается болезнь с того, что человек чувствует необъяснимую немотивированную другими причинами слабость", - рассказала врач.

Она отметила, что специфический симптом коронавируса у взрослых – это потеря обоняния и при других респираторных заболеваниях он не встречается. У детей симптоматика заболевания почти такая же, как и у взрослых, но есть один нюанс.

"У детей, в отличие от взрослых, есть отличительные симптомы – это рвота и понос. Акцент на том, что все-таки дети болеют легче и те тяжелые проявления в виде ухудшения дыхания, чувства нехватки воздуха, упор на высокой лихорадке – такие симптомы у детей более редкие. Коронавирус у детей проходит чаще всего как средней тяжести ОРЗ", - отметила инфекционист.

Она порекомендовала родителям обращаться за помощью сразу, как только появляются первые симптомы у детей и подозрение на коронавирус.

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