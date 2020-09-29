Коронавирус Беларусь стала первой страной, где испытают российскую вакцину от коронавируса

2020-09-29 13:14 216

Первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в Беларусь. Известно, что Беларусь стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования препарата Спутник V после регистрации в РФ.

Вакцинация первой сотни белорусских добровольцев начнется с 1 октября. Оно пройдет в рамках так называемого двойного слепого плацебоконтролируемого исследования.

Исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Беларуси, два из них уже получили первые партии Спутника V.

 Создатели препарата уверяют, что аналогичные испытания планируются и в других странах – Бразилии, Индии,  Египте.

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