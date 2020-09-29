Коронавирус Вторая волна в Чехии: в стране готовятся снова ввести чрезвычайное положение

2020-09-29 15:16 42

Правительство Чехии рассмотрит предложение о введении чрезвычайного положения в стране из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает Укринформ, соответствующее предложение на рассмотрение правительства в ближайшее время вынесет новый глава Минздрава Чехии Роман Примула.

Министр уже анонсировал ограничения количества людей на собраниях в 10-20 человек, переход средних школ на дистанционное обучение (ВУЗ во многих городах уже работают в таком режиме).

Напомним, весной Чехия уже жила в условиях чрезвычайного положения с суровыми ограничениями, страна закрыла границы со всеми соседними странами.

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