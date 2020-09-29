Власти Азербайджана заблокировали социальные сети, мессенджеры и видеохостинги после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает сервис NetBlocks.
Доступ ограничен к платформам Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn и Twitter, Zoom и Skype.
Ограничения введены для "предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении".
В то же время, в Азербайджане удалось сохранить весь остальной интернет.
Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан впервые за почти тридцать лет возобновили активные боевые действия в Нагорном Карабахе.
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