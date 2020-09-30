Политика Азербайджан озвучил принципиальную позицию по переговорам с Арменией

2020-09-30 12:44 45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией не имеют смысла.

"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах - это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?", - сказал Алиев, передает  РБК-Украина.

По его словам, суть выработанных минской группой ОБСЕ принципов заключаются в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карбахской автономной области должны быть переданы Азербайджану.

При этом Алиев уверяет, что Турция не оказывает военную поддержку Азербайджану, а играет стабилизирующую роль в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

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