Политика Азербайджан озвучил принципиальную позицию по переговорам с Арменией

2020-09-30 12:44 45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией не имеют смысла.

"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах - это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?", - сказал Алиев, передает РБК-Украина.

По его словам, суть выработанных минской группой ОБСЕ принципов заключаются в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карбахской автономной области должны быть переданы Азербайджану.

При этом Алиев уверяет, что Турция не оказывает военную поддержку Азербайджану, а играет стабилизирующую роль в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

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