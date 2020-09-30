Сергей Ребров впервые вывел свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершились первые матчи плей-офф квалификации.
Киевское "Динамо" разгромило дома "Гент" 3:0. А вот "Ференцварош" под руководством украинского тренера и бывшего динамовца Сергея Реброва сыграл вничью с "Мельде" 0:0.
При этом за счет голов на выезде этот скромный клуб впервые в ХХ веке сыграет в группе Лиги чемпионов.
Весь матч в Будапеште отыграли украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. "Олимпиакос" отстоял нулевую ничью на Кипре против "Омонии" и стал еще одним участником группового этапа.
Последние участники Лиги чемпионов определятся завтра. А уже 1 октября состоится жеребьевка группового этапа.
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