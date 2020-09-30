Политика Дебаты в США: Байден заявил, что готов признать поражение на выборах президента

2020-09-30 15:14 309

Кандидат в президенты США Джо Байден готов признать поражение на президентских выборах, если проиграет.

Сегодня на на первых дебатах Байден также раскритиковал президента Дональда Трампа, заявлявшего, что не признает свое поражение.

Такое заявление Байдена было сделано в контексте обсуждения голосования по почте. Байден считает, что нет никаких оснований считать этот метод неэффективным.

"Надо обеспечить то, чтобы те, кто хотят голосовать, смогли проголосовать. Какой способ для вас является оптимальным, так и голосуйте", - сказал Байден.

По его словам, он готов признать поражение и не будет объявлять о победе на выборах, пока результат не пройдет независимую сертификацию.

В свою очередь Трамп заявил, что голосование по почте сфальсифицирует результаты выборов.

"Если вы получаете незатребованный бюллетень, это значит жульничество. Посылают тысячи лишних бюллетеней. По два, по три... Почтальоны продают бюллетени", - сказал Трамп.

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