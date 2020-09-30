Коронавирус В США создали максимально простой и дешевый тест на COVID-19

2020-09-30 14:11 366

Белый дом решил разослать 150 млн быстрых тестов на COVID-19 губернаторам штатов.

Как сообщает Голос Америки, новый тест размером с кредитную карточку, может обнаружить коронавирус за минуты без привлечения лаборатории. Кроме школ, часть тестов пришлют в отдаленные регионы и общины, где затруднен доступ жителей к медицинскому обслуживанию.

Данный тест был разработан компанией Абботт и может показать результат уже через 15 минут. Он наиболее точный в первую неделю появления симптомов.

"Проще быть почти не может. Надо капнуть 6 капель вещества на этот кусок бумаги. Далее ватной палочкой берем образцы из носа. Не надо глубоко погружать палочку, как было раньше. Все просто. Затем коснуться палочкой раствора, прокрутить три раза. Далее ждете 15 минут результат", - заявили в Минздраве США.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире