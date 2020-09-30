Коронавирус Кабмин утвердил, какие рабочие дни перенесут в 2021 году

2020-09-30 20:30 246

 

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании определился с переносом рабочих дней в следующем году.

Речь идет о таких праздниках, как Рождество (7 января), День независимости (24 августа ) и День защитника Украины (14 октября).

Правительство перенесло следующие рабочие дни:

- пятницу 8 января на субботу 16 января;

- понедельник 23 августа на субботу 28 августа;

- пятницу 15 октября на субботу 23 октября.

Подробнее о том, что еще принял Кабмин на заседании в среду можно почитать в нашем материале "Маяк для МВФ, новые стандарты для школы, реклама НАТО, перенос рабочих дней. Что принял Кабмин 30 сентября".

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